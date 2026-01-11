Ilu Polaków wystąpi w Australian Open? Znamy drabinkę

Australian Open odbędzie się w dniach 18-31 stycznia w Melbourne. Tytułów w singlu będą bronili Amerykanka Madison Keys i Włoch Jannik Sinner. W rywalizacji udział zadeklarowali Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w turnieju głównym, odbędą się kwalifikacje. Zobaczymy w nich trzy reprezentantki Polski: Lindę Klimovicovą, Maję Chwalińską i Katarzynę Kawę. Z kim zmierzą się Biało-Czerwone?

Klimovicova rozpocznie zmagania od pojedynku ze Stefani Webb. Jeśli wygra, w półfinale kwalifikacji jej rywalką będzie Gabriela Knutson albo Lizette Cabrera. W ewentualnym finale "trafi" na Greet Minnen, Franciscę Jorge, Jessicę Pieri lub Harmony Tan.

Chwalińska "na pierwszy ogień" zawalczy z Madison Brengle. W przypadku zwycięstwa, czeka ją rywalizacja z Rebeką Masarovą albo Aliną Czarajewą. Ewentualny bezpośredni bój o udział w drabince głównej stoczy z Tahlią Kokkinis, Anouk Koevermans, Anheliną Kalininą albo Joanną Garland.

Kawa, która rywalizowała w United Cup, nie będzie miała zbyt wiele czasu do odpoczynku. Już 13 stycznia zmierzy się bowiem z Darią Snigur. Jeśli australijska przygoda 33-latki będzie trwała dalej, jej kolejną rywalką będzie Astra Sharma bądź Carson Branstine. W wielkim finale Polka może trafić na Alaksandrę Sasnowicz, Ksenię Jefremową, Kathinkę von Deichmann czy Renee Alame.

Kwalifikacje do Australian Open rozpoczynają się 12 stycznia.

KP, Polsat Sport