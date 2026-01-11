Kiedy jest Australian Open? Drabinka Australian Open. Kiedy grają Polacy?

Przed nami pierwszy wielkoszlemowy turniej tego roku. W Australii pojawią się najlepsi tenisiści oraz najlepsze tenisistki, by rywalizować o końcowy triumf. Tytułu sprzed roku bronią Włoch Jannik Sinner oraz Madison Keys. Jak co roku, w stawce nie zabraknie zawodników i zawodniczek z Polski.

Kiedy jest Australian Open?

Australian Open odbędzie się w dniach 18-31 stycznia w Melbourne. Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w turnieju głównym, odbędą się kwalifikacje. Te rozpoczną się 12 stycznia.

Polacy w Australian Open

Wiemy już, że w drabince głównej znajdą się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Z kolei w kwalifikacjach wystąpi Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicova.

Drabinka Australian Open

Drabinka Australian Open pozostaje jeszcze nieznana. Losowanie drabinki Australian Open odbędzie się w czwartek 15 stycznia o 4:30 czasu polskiego.

Wiemy za to, z kim zagrają polskie tenisistki w kwalifikacjach. Chwalińska zmierzy się z Madison Brengle. Jeśli wygra, to jej rywalką będzie Rebeka Masarova lub Alina Czarajewa. Ewentualny bezpośredni bój o udział w drabince głównej stoczy z Tahlią Kokkinis, Anouk Koevermans, Anheliną Kalininą albo Joanną Garland.

Z kolei Kawa powalczy z Darią Snigur. Następnie może zmierzyć się z Astrą Sharmą lub Carson Branstine, a w decydująćej rundzie - z Alaksandrą Sasnowicz, Ksenią Jefremową, Kathinką von Deichmann lub Renee Alame.

Pierwszą przeciwniczką Klimovicovej będzie Stefani Webb. W drugiej rundzie eliminacji czekać będzie Gabriela Knutson lub Lizette Cabrera. Z kolei w ostatnim meczu kwalifikacji jej rywalką może być Greet Minnen, Francisca Jorge, Jessica Pieri lub Harmony Tan.

Kiedy grają Polacy w Australian Open?

Klimovicova rozegra swój pierwszy mecz w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 11 na 12 stycznia) o 3.00. Rywalką będzie Australijka Webb. O tej samej godzinie na kort ma wyjść również Chwalińska, która zmierzy się z Amerykanką Brengle. Mecz Kawa - Snigur odbędzie się w kolejnym dniu. Godzina nie jest jeszcze znana.



Terminy spotkań Świątek, Fręch, Linette, Majchrzaka oraz Hurkacza będą znane po losowaniu głównej drabinki.

