Klamka zapadła. Kapitan Legii zdecydował. Nie ma już odwrotu

Hubert Pawlik

Kontrakt Bartosza Kapustki z Legią Warszawa wygasa z końcem czerwca. Nie tak dawno pojawiły się informacje, że może on trafić do jednego z kazachskich klubów. Agent piłkarza Serge Nahle wyznał teraz całą prawdę.

Piłkarz w zielonej koszulce z logo Plus500 biegnie po boisku
fot. Cyfrasport
Bartosz Kapustka nie odejdzie do Kazachstanu

Jak się okazuje, Kapustka nie ma zamiaru odchodzić zimą z Legii. - On nie jest zainteresowany pojawieniem się na rynku transferowym w tym oknie - przyznał w rozmowie z legalbet.kz. 

 

- W jakim celu ktoś rozpowszechniał informacje o rzekomych negocjacjach Bartka z klubem z Kazachstanu? Nie mam pojęcia - dodał Serge Nahle.

 

Tym samym wszystko wskazuje na to, że pomocnik będzie chciał wypełnić wygasający z końcem sezonu kontrakt. Trudno spodziewać się jednak, że uda mu się przedłużyć umowę. "Przegląd Sportowy Onet" pisał ostatnio, że władze Legii mają problem z częstymi kontuzjami piłkarza.

 

Legia wyleciała w sobotę na obóz przygotowawczy do hiszpańskiego Mijas. Na miejscu rozegra kilka sparingów m.in. z Sigmą Ołomuniec. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce. 

