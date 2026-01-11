Klamka zapadła. Kapitan Legii zdecydował. Nie ma już odwrotu

Jak się okazuje, Kapustka nie ma zamiaru odchodzić zimą z Legii. - On nie jest zainteresowany pojawieniem się na rynku transferowym w tym oknie - przyznał w rozmowie z legalbet.kz.

ZOBACZ TAKŻE: Klub reprezentanta Polski sięgnął po puchar! Prestiżowe zwycięstwo w derbach

- W jakim celu ktoś rozpowszechniał informacje o rzekomych negocjacjach Bartka z klubem z Kazachstanu? Nie mam pojęcia - dodał Serge Nahle.

Tym samym wszystko wskazuje na to, że pomocnik będzie chciał wypełnić wygasający z końcem sezonu kontrakt. Trudno spodziewać się jednak, że uda mu się przedłużyć umowę. "Przegląd Sportowy Onet" pisał ostatnio, że władze Legii mają problem z częstymi kontuzjami piłkarza.

Legia wyleciała w sobotę na obóz przygotowawczy do hiszpańskiego Mijas. Na miejscu rozegra kilka sparingów m.in. z Sigmą Ołomuniec. 1 lutego drużynę Papszuna czeka pierwsze spotkanie ligowe w 2026 roku z Koroną Kielce.