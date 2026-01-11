Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem zakończył się triumfem Anze Laniska. Słoweniec wykorzystał absencję Rena Nikaido podczas weekendu w Polsce i, dzięki zwycięstwu na Wielkiej Krokwi, wskoczył na podium klasyfikacji generalnej cyklu.

Tuż za zwycięzcą uplasowali się Austriacy - drugi był Jan Hoerl, a trzeci Manuel Fettner.

Wśród Polaków najlepiej spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 11. miejsce. Punkty zdobyli także Maciej Kot (18. lokata) oraz Paweł Wąsek (23.). Niestety, do serii finałowej nie awansował Kamil Stoch. Dla legendarnego zawodnika był to ostatni w karierze, pożegnalny występ przed polską publicznością.

Lider Pucharu Świata, Domen Prevc, został sklasyfikowany dopiero na 27. pozycji. Ten słabszy występ nie zagroził jednak jego prowadzeniu w "generalce". Przewaga punktowa Słoweńca jest na tyle duża, że nawet przy słabszym dniu, i pod nieobecność wicelidera, Ryoyu Kobayashiego, pozostał on bezpieczny na szczycie klasyfikacji.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich. Które miejsca zajmują Polacy?

1. Domen Prevc (Słowenia) - 1214 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 822 pkt

3. Anze Lanisek (Słowenia) - 717 pkt

4. Ren Nikaido (Japonia) - 661 pkt

5. Jan Hoerl (Austria) - 625 pkt

5. Philipp Raimund (Niemcy) - 625 pkt

7. Daniel Tschofenig (Austria) - 605 pkt

8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 576 pkt

9. Stephan Embacher (Austria) - 543 pkt

10. Stefan Kraft (Austria) - 462 pkt

11. Manuel Fettner - 322 pkt

12. Kacper Tomasiak (Polska) - 320 pkt

13. Władimir Zografski - 288 pkt

14. Valentin Foubert - 265 pkt

14. Kristoffer Eriksen Sundal - 265 pkt

...

24. Kamil Stoch (Polska) - 148 pkt

28. Piotr Żyła (Polska) - 96 pkt

32. Maciej Kot (Polska) - 63 pkt

37. Paweł Wąsek (Polska) - 54 pkt

41. Dawid Kubacki (Polska) - 32 pkt