Klaudia Zwolińska sportowcem 2025 roku. Oto, jak ocenia swoją dyscyplinę

Zwolińska przebiła się do świadomości kibiców w 2024 roku, kiedy sięgnęła po srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w konkurencji slalomu K-1. W poprzednim roku zdobyła za to dwa złote i jeden brązowy medal podczas mistrzostw świata. Sukcesy zmobilizowały zawodniczkę do wypromowania dyscypliny.

- Uderzyłam mocno naokoło, bo zobaczyłam taką szansę. Lubię gadać, więc mogę w tych mediach cały czas nawijać - oznajmiła.

Dodała, że jej aktywność nie zawsze daje jednak oczekiwane efekty. Z rozgoryczeniem stwierdziła, że internauci nie doceniają wartościowych treści i ciężkiej pracy.

- Różne mam sytuacje, nie zawsze jest zainteresowanie. Czasami coś nagrywamy i widzę, że nie poszło - tyle pracy włożonej, a po prostu ludzie interesują się youtuberem, który zrobił jakąś głupią rzecz i się z tego cieszą. My robimy coś wartościowego i nikt tego nie widzi - wyznała kajakarka w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.

27-latka chciałaby, żeby ludzie przestali nazywać jej dyscyplinę "niszową". - Nienawidzę tego słowa, bo ono mocno deprecjonuje. (...) Czemu nie przyjęliśmy tego słowa odnośnie np. skoków narciarskich - ile osób skacze na skoczni? - zapytała retorycznie. - Kajakarstwo górskie uprawia więcej osób niż skoki. (...) Nie ma co się dziwić, że ludzie mało wiedzą o tej dyscyplinie, bo mało jej było w mediach - wyjaśniła.

Na koniec zaznaczyła jednak, że wierzy, iż sukcesy napędzą rozwój kajakarstwa. - Uważam, że slalom i same kajaki są na fali - powoli się wznoszą, ale to potrzebuje ciągłej pracy - nie tylko mojej - podsumowała.

Klaudia Zwolińska zwyciężyła plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2025 roku i wyprzedziła m.in. Igę Świątek, Wilfredo Leona, Bartosza Zmarzlika, Roberta Kubicę, Marię Żodzik czy Roberta Lewandowskiego.