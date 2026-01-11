Klaudia Zwolińska sportowcem 2025 roku. Oto, jak ocenia swoją dyscyplinę

Hubert PawlikInne

Klaudia Zwolińska została w sobotę wybrana najlepszym polskim sportowcem 2025 roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Jak wygląda jej dyscyplina, czyli kajakarstwo? - Uważam, że slalom i same kajaki są na fali - przyznała pod koniec grudnia w Polsat Sport Talk.

Kobieta trzymająca statuetkę.
fot. PAP
Klaudia Zwolińska ze statuetką "Przeglądu Sportowego" na gali
  • Klaudia Zwolińska zwyciężyła Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2025 roku
  • Zwolińska zdobyła srebrny medal olimpijski w kajakarstwie górskim K-1 slalom w Paryżu 2024
  • W poprzednim roku zdobyła dwa złote i jeden brązowy medal na mistrzostwach świata
  • Sprzeciwia się określaniu kajakarstwa górskiego mianem dyscypliny "niszowej"
  • Uważa, że braki w promocji w mediach przyczyniają się do małej wiedzy o tej dyscyplinie
  • Zwolińska wierzy, że sukcesy sportowe napędzą rozwój kajakarstwa

Zwolińska przebiła się do świadomości kibiców w 2024 roku, kiedy sięgnęła po srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w konkurencji slalomu K-1. W poprzednim roku zdobyła za to dwa złote i jeden brązowy medal podczas mistrzostw świata. Sukcesy zmobilizowały zawodniczkę do wypromowania dyscypliny. 

 

- Uderzyłam mocno naokoło, bo zobaczyłam taką szansę. Lubię gadać, więc mogę w tych mediach cały czas nawijać - oznajmiła.

 

Dodała, że jej aktywność nie zawsze daje jednak oczekiwane efekty. Z rozgoryczeniem stwierdziła, że internauci nie doceniają wartościowych treści i ciężkiej pracy. 

 

- Różne mam sytuacje, nie zawsze jest zainteresowanie. Czasami coś nagrywamy i widzę, że nie poszło - tyle pracy włożonej, a po prostu ludzie interesują się youtuberem, który zrobił jakąś głupią rzecz i się z tego cieszą. My robimy coś wartościowego i nikt tego nie widzi - wyznała kajakarka w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.

 

27-latka chciałaby, żeby ludzie przestali nazywać jej dyscyplinę "niszową". - Nienawidzę tego słowa, bo ono mocno deprecjonuje. (...) Czemu nie przyjęliśmy tego słowa odnośnie np. skoków narciarskich - ile osób skacze na skoczni? - zapytała retorycznie. - Kajakarstwo górskie uprawia więcej osób niż skoki. (...) Nie ma co się dziwić, że ludzie mało wiedzą o tej dyscyplinie, bo mało jej było w mediach - wyjaśniła.

 

Na koniec zaznaczyła jednak, że wierzy, iż sukcesy napędzą rozwój kajakarstwa. - Uważam, że slalom i same kajaki są na fali - powoli się wznoszą, ale to potrzebuje ciągłej pracy - nie tylko mojej - podsumowała.

 

Klaudia Zwolińska zwyciężyła plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2025 roku i wyprzedziła m.in. Igę Świątek, Wilfredo Leona, Bartosza Zmarzlika, Roberta Kubicę, Marię Żodzik czy Roberta Lewandowskiego.

 

