Nieudane pożegnanie Stocha. Słoweniec najlepszy w Zakopanem

Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner.

Kacper Tomasiak był 11., Maciej Kot 18., a Paweł Wąsek 23.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.

Do drugiej serii nie zakwalifikował się Kamil Stoch. Dla legendarnego polskiego skoczka był to ostatni występ w Zakopanem w karierze.

BS, Polsat Sport, PAP