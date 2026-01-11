Nieudane pożegnanie Stocha. Słoweniec najlepszy w Zakopanem
Kacper Tomasiak zajął 11. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Awansu do drugiej serii swoich ostatnich zawodów PŚ na Wielkiej Krokwi nie wywalczył 42. Kamil Stoch. Wygrał Słoweniec Anze Lanisek.
To był ostatni występ Kamila Stocha w Zakopanem
Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner.
Kacper Tomasiak był 11., Maciej Kot 18., a Paweł Wąsek 23.
Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.
Do drugiej serii nie zakwalifikował się Kamil Stoch. Dla legendarnego polskiego skoczka był to ostatni występ w Zakopanem w karierze.
