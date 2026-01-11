Oto, co powiedział Hurkacz po zwycięstwie w United Cup. Piękne słowa w kierunku rywala

28-latek miał do wykonania bardzo trudne zadanie. We wcześniejszym spotkaniu Iga Świątek uległa bowiem Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6. Jeśli Wrocławianin by przegrał, Polska po raz kolejny zakończyłaby turniej na drugim miejscu.

Hurkacz wytrzymał jednak presję. W pierwszej partii był zdecydowanie lepszy od swojego 40-letniego rywala. Później karta się odwróciła, ale w trzecim secie Polak po raz kolejny pokazał moc i wygrał, a tym samym wyrównał stan rywalizacji w finale.

To było drugie spotkanie tych zawodników i drugie zwycięstwo Polaka. Oba odniósł w United Cup. W wywiadzie po meczu przyznał, że zwycięstwo nad legendarnym tenisistą bardzo wiele dla niego znaczy.

- On jest inspiracją, oglądałem jego mecze i zwycięstwa, jak dorastałem. Naprawdę go podziwiam. To przyjemność z nim rywalizować. W drugim secie był lepszy, ale pod koniec wróciłem do gry. Wiedziałem, że mogę podnieść swój poziom serwisu i to dało mi pewność siebie - podsumował Hurkacz w krótkiej rozmowie na korcie po meczu.

O losach turnieju w Sydney zadecyduje mikst, w którym wystąpią Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Polska para zmierzy się z Belindą Bencic i Jakubem Paulem. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch latach reprezentacja Polski zajmowała w United Cup drugie miejsce.

Transmisja finałowego miksta United Cup w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

