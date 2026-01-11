Oto, co powiedział Hurkacz po zwycięstwie w United Cup. Piękne słowa w kierunku rywala
Hubert Hurkacz wygrał ze Stanem Wawrinką 6:3, 3:6, 6:3 w drugim spotkaniu finałowym United Cup i wyrównał stan rywalizacji. Co czuł Polak po zwycięstwie nad legendą? W krótkim wywiadzie po meczu nie szczędził w kierunku swojego rywala ciepłych słów.
28-latek miał do wykonania bardzo trudne zadanie. We wcześniejszym spotkaniu Iga Świątek uległa bowiem Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6. Jeśli Wrocławianin by przegrał, Polska po raz kolejny zakończyłaby turniej na drugim miejscu.
ZOBACZ TAKŻE: Turniejowa jedynka nie zawiodła. Musetti zagra w finale
Hurkacz wytrzymał jednak presję. W pierwszej partii był zdecydowanie lepszy od swojego 40-letniego rywala. Później karta się odwróciła, ale w trzecim secie Polak po raz kolejny pokazał moc i wygrał, a tym samym wyrównał stan rywalizacji w finale.
To było drugie spotkanie tych zawodników i drugie zwycięstwo Polaka. Oba odniósł w United Cup. W wywiadzie po meczu przyznał, że zwycięstwo nad legendarnym tenisistą bardzo wiele dla niego znaczy.
- On jest inspiracją, oglądałem jego mecze i zwycięstwa, jak dorastałem. Naprawdę go podziwiam. To przyjemność z nim rywalizować. W drugim secie był lepszy, ale pod koniec wróciłem do gry. Wiedziałem, że mogę podnieść swój poziom serwisu i to dało mi pewność siebie - podsumował Hurkacz w krótkiej rozmowie na korcie po meczu.
O losach turnieju w Sydney zadecyduje mikst, w którym wystąpią Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Polska para zmierzy się z Belindą Bencic i Jakubem Paulem. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch latach reprezentacja Polski zajmowała w United Cup drugie miejsce.
Transmisja finałowego miksta United Cup w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl