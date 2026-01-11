Polacy czarują na korcie! Iga Świątek aż podskoczyła z radości (WIDEO)

W niedzielę 11 stycznia rozegrany został finał tegorocznej edycji United Cup, w którym naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Polski i Szwajcarii. Po porażce Igi Świątek z Belindą Bencic i triumfie Huberta Hurkacza ze Stanem Wawrinką, o ostatecznym wyniku musiał zadecydować mecz mikstowym. Na kort wyszły pary Katarzyna Kawa/Jan Zieliński i Belinda Bencic/Jakub Paul.

Biało-Czerwoni zachwycili kibiców i komentatorów swoją grą. W ósmym gemie przy wyniku 40:0 dla Polski najpierw swoimi umiejętnościami gry w defensywie popisała się Kawa, a całą akcję dzięki swojej intuicji pod siatką zakończył Zieliński. Kibice nagrodzili akcję brawami, a box reprezentacji Polski "eksplodował". Kamery uchwyciły, jak Świątek krzyczy z radości po zdobytym punkcie.

Ostatecznie Kawa i Zieliński utrzymali dobrą dyspozycję i wygrali pierwszego seta 6:4.

AA, Polsat Sport