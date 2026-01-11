Polak z kolejnym medalem ME! Ależ passa Biało-Czerwonych

Zimowe

Władimir Semirunnij zdobył w niedzielę srebrny medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 m. To ósme podium biało-czerwonych w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim.

Zawodniczka w kasku i goglach podczas zawodów łyżwiarskich.
fot. Polsat Sport
Władimir Siemirunnij

Najlepszy specjalista od długich dystansów spośród reprezentantów Polski w tomaszowskiej Arenie Lodowej dość nieoczekiwanie został wicemistrzem Europy na 1500 m. Lepszy od niego okazał się tylko mistrz świata na tym dystansie Peder Kongshaug.

 

ZOBACZ TAKŻE: Konrad Niedźwiecki z uznaniem o Damianie Żurku. "Jest zaprogramowany"

 

Norweg finiszował czasem 1.46,08, a urodzony w Jekaterynburgu reprezentant Polski stracił do niego 0,42 s. Trzeci był Holender Tim Prins - 1.46,61.

 

Reprezentanci Polski wywalczyli w tej imprezie już osiem medali, w tym pięć złotych. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuły sięgnęli Damian Żurek - na 1000 m, Kaja Ziomek-Nogal - na 500 m oraz Semirunnij - na 5000 m.

 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polscy łyżwiarze mistrzami Europy w sprincie drużynowym mężczyzn!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 