Polak z kolejnym medalem ME! Ależ passa Biało-Czerwonych

Najlepszy specjalista od długich dystansów spośród reprezentantów Polski w tomaszowskiej Arenie Lodowej dość nieoczekiwanie został wicemistrzem Europy na 1500 m. Lepszy od niego okazał się tylko mistrz świata na tym dystansie Peder Kongshaug.

Norweg finiszował czasem 1.46,08, a urodzony w Jekaterynburgu reprezentant Polski stracił do niego 0,42 s. Trzeci był Holender Tim Prins - 1.46,61.

Reprezentanci Polski wywalczyli w tej imprezie już osiem medali, w tym pięć złotych. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuły sięgnęli Damian Żurek - na 1000 m, Kaja Ziomek-Nogal - na 500 m oraz Semirunnij - na 5000 m.

KP, PAP