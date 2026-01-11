Polak z kolejnym medalem ME! Ależ passa Biało-Czerwonych
Władimir Semirunnij zdobył w niedzielę srebrny medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 m. To ósme podium biało-czerwonych w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim.
Władimir Siemirunnij ze srebrnym medalem na mistrzostwach Europy
Władimir Semirunnij: Jestem zadowolony, bo myślałem, że będę czwarty lub piąty
Szymon Wojtakowski: Popełniłem błąd, bo zmieniłem tempo w trakcie biegu
Najlepszy specjalista od długich dystansów spośród reprezentantów Polski w tomaszowskiej Arenie Lodowej dość nieoczekiwanie został wicemistrzem Europy na 1500 m. Lepszy od niego okazał się tylko mistrz świata na tym dystansie Peder Kongshaug.
Norweg finiszował czasem 1.46,08, a urodzony w Jekaterynburgu reprezentant Polski stracił do niego 0,42 s. Trzeci był Holender Tim Prins - 1.46,61.
Reprezentanci Polski wywalczyli w tej imprezie już osiem medali, w tym pięć złotych. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuły sięgnęli Damian Żurek - na 1000 m, Kaja Ziomek-Nogal - na 500 m oraz Semirunnij - na 5000 m.
