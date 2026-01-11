Reprezentacja Polski pokonała w sobotę Serbię 33:32 w nieoficjalnym meczu towarzyskim rozegranym w COS Cetniewo. Decyzją sztabów sparing odbył się bez udziału kibiców, nie był on również transmitowany. Zdecydowanie najwięcej punktów zdobył dla naszego zespołu Mikołaj Czapliński, który siedmiokrotnie trafił do siatki.

ZOBACZ TAKŻE: Duże wzmocnienie Industrii Kielce. Wielki talent dołączy do zespołu

Niedzielne spotkanie z Serbami będzie ostatnim przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Już 16 stycznia zawodnicy Joty Gonzaleza rozpoczną zmagania w grupie F w szwedzkim Kristianstad. Najpierw zmierzą się oni z Węgrami, następnie z Islandczykami, natomiast na koniec czeka ich starcie z Włochami.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:00.