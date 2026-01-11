Polska - Szwajcaria. Skróty meczów finału United Cup

Wcześniej Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6, a Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3.

Para mieszana Kawa - Zieliński przesądziła także o zwycięstwach nad Australią i USA w, odpowiednio, ćwierćfinale i półfinale.

Polacy dwukrotnie wcześniej grali w decydującym spotkaniu - w 2024 roku ulegli Niemcom, a w poprzedniej edycji ekipie USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Od tego etapu rywalizacja toczyła się już systemem pucharowym.

United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Skróty finału United Cup:

Iga Świątek – Belinda Bencic 6:3, 0:6, 3:6

Hubert Hurkacz – Stan Wawrinka 6:3, 3:6, 6:3

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul 6:4, 6:3

PAP