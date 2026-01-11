Polska zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy. Wielkie emocje w finale

Biało-Czerwoni w decydującym pojedynku byli blisko zwycięstwa i historycznego tytułu. Prowadzili 2:0 i 3:1, ale rywale doprowadzili do wyrównania. Na sześć minut przed końcem spotkania przy stanie 3:3 Gracjan Jarzyński nie wykorzystał rzutu karnego.

Po 40 minutach był remis 3:3 i o tytule decydowały karne zagrywki. W trzeciej, decydującej serii Sebastian Eitenberger pokonał Mateusza Popiołkowskiego, a mający polskie korzenie bramkarz Austrii Mateusz Szymczyk obronił strzał Jarzyńskiego.

Podopieczni Dariusza Rachwalskiego znaleźli się w gronie wyróżnionych zawodników turnieju - Jarzyński został MVP mistrzostw, a Popiołkowskiego wybrano najlepszym bramkarzem.

Polacy powtórzyli wynik sprzed dwóch lat, kiedy to w belgijskim Leuven sięgnęli po wicemistrzostwo Europy. To ich czwarty w historii srebrny medal wywalczony w czempionacie Starego Kontynentu.

Niespodziewanie poza podium rywalizację zakończyli Niemcy, którzy przegrali mecz o brąz z Hiszpanią (5:6). To pierwsza taka sytuacja od 16 lat. Z pierwszą dywizją HME żegnają się reprezentacje Irlandii i Turcji.

Wyniki ostatniego dnia HME hokeistów na trawie:

mecz o 9. miejsce

Turcja - Irlandia 4:3 (2:2)

mecz o 7. miejsce

Czechy - Portugalia 3:6 (1:1)

mecz o 5. miejsce

Belgia - Szwajcaria 7:6 (2:1)

mecz o brązowy medal

Hiszpania - Niemcy 6:5 (4:4)

finał

Polska - Austria 3:3 (2:1); karne zagrywki 2-3

Bramki - dla Polski: Jacek Kurowski (13), Gracjan Jarzyński (14-krótki róg), Mikołaj Gumny (24); dla Austrii: Fulop Losonci - dwie (20-krótki róg, 27), Sebastian Eitenberger (26).

Końcowa kolejność:

1. Austria,

2. Polska,

3. Hiszpania,

4. Niemcy,

5. Belgia,

6. Szwajcaria,

7. Portugalia,

8. Czechy,

9. Turcja,

10. Irlandia.

PAP