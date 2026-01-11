Polska zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy. Wielkie emocje w finale
Polscy hokeiści na trawie wywalczyli w niemieckim Heidelbergu srebrny medal halowych mistrzostw Europy. W finale przegrali z Austrią po karnych zagrywkach 2-3. W regulaminowym czasie był remis 3:3. Brązowy medal zdobyła Hiszpania.
Biało-Czerwoni w decydującym pojedynku byli blisko zwycięstwa i historycznego tytułu. Prowadzili 2:0 i 3:1, ale rywale doprowadzili do wyrównania. Na sześć minut przed końcem spotkania przy stanie 3:3 Gracjan Jarzyński nie wykorzystał rzutu karnego.
Po 40 minutach był remis 3:3 i o tytule decydowały karne zagrywki. W trzeciej, decydującej serii Sebastian Eitenberger pokonał Mateusza Popiołkowskiego, a mający polskie korzenie bramkarz Austrii Mateusz Szymczyk obronił strzał Jarzyńskiego.
Podopieczni Dariusza Rachwalskiego znaleźli się w gronie wyróżnionych zawodników turnieju - Jarzyński został MVP mistrzostw, a Popiołkowskiego wybrano najlepszym bramkarzem.
Polacy powtórzyli wynik sprzed dwóch lat, kiedy to w belgijskim Leuven sięgnęli po wicemistrzostwo Europy. To ich czwarty w historii srebrny medal wywalczony w czempionacie Starego Kontynentu.
Niespodziewanie poza podium rywalizację zakończyli Niemcy, którzy przegrali mecz o brąz z Hiszpanią (5:6). To pierwsza taka sytuacja od 16 lat. Z pierwszą dywizją HME żegnają się reprezentacje Irlandii i Turcji.
Wyniki ostatniego dnia HME hokeistów na trawie:
mecz o 9. miejsce
Turcja - Irlandia 4:3 (2:2)
mecz o 7. miejsce
Czechy - Portugalia 3:6 (1:1)
mecz o 5. miejsce
Belgia - Szwajcaria 7:6 (2:1)
mecz o brązowy medal
Hiszpania - Niemcy 6:5 (4:4)
finał
Polska - Austria 3:3 (2:1); karne zagrywki 2-3
Bramki - dla Polski: Jacek Kurowski (13), Gracjan Jarzyński (14-krótki róg), Mikołaj Gumny (24); dla Austrii: Fulop Losonci - dwie (20-krótki róg, 27), Sebastian Eitenberger (26).
Końcowa kolejność:
1. Austria,
2. Polska,
3. Hiszpania,
4. Niemcy,
5. Belgia,
6. Szwajcaria,
7. Portugalia,
8. Czechy,
9. Turcja,
9. Turcja,
10. Irlandia.