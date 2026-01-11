Tak sięgnęli po trofeum! Przypominamy wszystkie mecze Polaków w United Cup

Polacy rozpoczęli udział w imprezie w Australii w poniedziałek 5 stycznia. To właśnie wtedy tenisistki i tenisiści znad Wisły stanęli naprzeciwko kadry Niemiec. Biało-Czerwoni przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie przegrywając w tym czasie ani jednego meczu. Po triumfy sięgnęli Hubert Hurkacz, Iga Świątek i duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński.

NIEMCY - POLSKA 0:3

Alexander Zverev - HUBERT HURKACZ 0:2 (3:6, 4:6)

Eva Lys - IGA ŚWIĄTEK 1:2 (3:6, 6:3, 6:4)

Laura Siegemund/Alexander Zverev - KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI 0:2 (6(6):7, 3:6)

W drugim meczu fazy grupowej nasi reprezentanci zmierzyli się z drużyną narodową Holandii. Ponownie Polacy mogli cieszyć się z pewnej wygranej. Holendrzy - podobnie jak Niemcy - nie zwyciężyli w żadnym z trzech meczów. Dzięki temu wynikowi Biało-Czerwoni awansowali do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie.

POLSKA - HOLANDIA 3:0

HUBERT HURKACZ - Tallon Griekspoor 2:0 (6:3, 7:6(4))

IGA ŚWIĄTEK - Suzan Lamens 2:0 (6:3, 6:2)

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Demi Schuurs/David Pel 2:1 (6:3, 3:6, 10:4)

W fazie pucharowej zaczęły się problemu. Swój mecz w ćwierćfinałowej rywalizacji z Australijczykami przegrał bowiem Hurkacz - lepszy od niego okazał się Alex de Minaur. Na wysokości zadania stanęła natomiast Świątek i wcześniej wspomniany duet Kawa/Zieliński. Dzięki im staraniom reprezentacja Polski wygrała starcie z Australią 2:1 i awansowała do półfinału.

POLSKA - AUSTRALIA 2:1

IGA ŚWIĄTEK - Maya Joint 2:0 (6:1, 6:1)

HUBERT HURKACZ - Alex de Minaur 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI- Storm Hunter/John-Patrick Smith 2:0 (6:4, 6:0)

Już następnego dnia odbył się półfinał, w którym Biało-Czerwoni stanęli naprzeciwko broniących tytułu Amerykanów. Do odpowiedniej formy powrócił Hurkacz, pokonując w dwóch setach Taylora Fritza. Tym razem porażkę odnotowała Świątek, która musiała uznać wyższość Coco Gauff. Na ratunek ponownie przyszedł nasz mikstowy duet. Po zwycięstwie Kawy i Zielińskiego Polacy mogli cieszyć się z wejścia do wielkiego finału.

POLSKA - USA 2:1

HUBERT HURKACZ - Taylor Fritz 2:0 (7:6, 7:6)

IGA ŚWIĄTEK - Coco Gauff 0:2 (4:6, 2:6)

KATARZYNA KAWA/JAN ZIELIŃSKI - Coco Gauff/Christian Harrison 2:0 (7:6(5), 7:6(3))

Niedziela 11 stycznia była ostatnim dniem tegorocznej edycji United Cup. Finałowe starcie ze Szwajcarami rozpoczęło się od wielkich emocji. Rywale Polski wyszli na prowadzenie po tym, jak Belinda Bencic pokonała wiceliderkę rankingu WTA. Później Hurkacz po zaciętym pojedynku rozprawił się ze Stanem Wawrinką. O wszystkim decydował mecz mikstowy, w którym jeszcze raz swoją grą zachwycili Kawa i Zieliński. Tym samym Biało-Czerwoni wygrali prestiżową międzynarodową imprezę.

POLSKA - Szwajcaria 2:1

IGA ŚWIĄTEK - Belinda Bencic 1:2 (6:3, 0:6, 3:6)

HUBERT HURKACZ - Stan Wawrinka 2:1 (6:3, 6:3, 6:3)

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul 2:0 (6:4, 6:3)

AA, Polsat Sport