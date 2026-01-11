Roztrwonili 12 punktów przewagi. Bolesna porażka Legii Warszawa

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po akcjach Shane’a Huntera mieli szybko sześć punktów przewagi. Anthony Roberts wraz z Jovanem Novakiem starali się nawiązać rywalizację, ale nie było to łatwe w tym momencie. Po późniejszym trafieniu Ojarsa Silinsa Legia była już lepsza o 10 punktów. Szczecinianie zareagowali na to serią 15:1 - najpierw do remisu doprowadził Noah Freidel, a prowadzenie dawał Jeremy Roach. Ostatecznie po 10 minutach było 25:23.

Drugą kwartę gospodarze rozpoczęli od serii 6:0 - głównie dzięki zagraniom Mateusza Kostrzewskiego. Jayvon Graves krok po kroku odrabiał straty - po jego akcjach zespół z Warszawy szybko zbliżał się na dwa punkty. Nemanja Popović i Anthony Roberts na więcej już nie pozwolili. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:38.

Po przerwie zespół trenera Heiko Rannuli znowu walczył o lepszy rezultat. W końcu do remisu doprowadził aktywny Ojars Silins. Łotysz rzutami wolnymi dawał później prowadzenie. Następnie rewelacyjnie radził sobie Race Thompson - po jego zagraniu goście uciekali na osiem punktów. King zanotował jednak serię 8:0 i po trafieniu Jovana Novaka po 30 minutach był remis - po 63.

W czwartej kwarcie goście znowu budowali przewagę. Świetnie grę układał Andrzej Pluta, a po trafieniu Carla Ponsara różnica wynosiła 12 punktów. Gospodarze starali się wrócić do gry - po kolejnej serii 10:0 i trafieniach Roacha oraz Robertsa przegrywali już tylko punktem. Po chwili rzuty wolne Tomasza Gielo dawały już przewagę! W kolejnej akcji sytuację zmieniał Andrzej Pluta. 5 sekund przed końcem Popović trafiał kolejne wolne, a to oznaczało, że Szczecinianie byli na prowadzeniu. W następnej akcji Legia nie oddała rzutu, a to oznaczało, że to King wygrał 83:81.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jeremy Roach z 14 punktami i 4 zbiórkami. Jayvon Graves zdobył dla gości 18 punktów i 4 asysty.

ORLEN Basket Liga - 15. kolejka

King Szczecin - Legia Warszawa 83:81 (25:23, 19:15, 19:25, 20:18)

King: Nemanja Popović 14, Anthony Roberts 14, Jeremy Roach 14, Tomasz Gielo 11, Przemysław Żołnierewicz 9, Noah Freidel 8, Mateusz Kostrzewski 8, Jovan Novak 5, Ondrej Hustak 0;

Legia: Jayvon Graves 18, Shane Hunter 13, Race Thompson 13, Andrzej Pluta 12, Ojars Silins 11, Carl Ponsar 10, Wojciech Tomaszewski 2, Maksymilian Wilczek 2, Ben Shungu 0.

