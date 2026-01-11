Superpuchar Hiszpanii: FC Barcelona - Real Madryt. Relacja na żywo

FC Barcelona - Real Madryt to mecz o Superpuchar Hiszpanii 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W półfinałach turnieju w Arabii Saudyjskiej Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny (w środę byli rezerwowymi), gładko pokonała Athletic Bilbao 5:0, natomiast Real nieco bardziej męczył się ze swoim lokalnym rywalem Atletico, wygrywając ostatecznie 2:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecz z udziałem Polaków odwołany. "Ryzyko dla bezpieczeństwa"

 

Już po raz czwarty z rzędu, a 11. w historii o to trofeum powalczą dwie historycznie najsilniejsze drużyny w Hiszpanii. Tak było m.in. w poprzednich trzech sezonach w Arabii Saudyjskiej, gdzie dwa razy triumfowała broniąca trofeum ekipa ze stolicy Katalonii, a raz „Królewscy”.

 

Finałowe spotkanie na stadionie King Abdullah Sports City rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20 czasu polskiego.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Madryt na Polsatsport.pl.

BS, PAP
