Superpuchar Hiszpanii: FC Barcelona - Real Madryt. Relacja na żywo

W półfinałach turnieju w Arabii Saudyjskiej Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny (w środę byli rezerwowymi), gładko pokonała Athletic Bilbao 5:0, natomiast Real nieco bardziej męczył się ze swoim lokalnym rywalem Atletico, wygrywając ostatecznie 2:1.

Już po raz czwarty z rzędu, a 11. w historii o to trofeum powalczą dwie historycznie najsilniejsze drużyny w Hiszpanii. Tak było m.in. w poprzednich trzech sezonach w Arabii Saudyjskiej, gdzie dwa razy triumfowała broniąca trofeum ekipa ze stolicy Katalonii, a raz „Królewscy”.

Finałowe spotkanie na stadionie King Abdullah Sports City rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20 czasu polskiego.

