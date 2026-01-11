Szybka zmiana barw! Siatkarka reprezentacji Polski już w nowym klubie

Marlena Kowalewska w przeszłości reprezentowała barwy klubów Enea Energetyk Poznań, Budowalni Toruń, Pałac Bydgoszcz, BKS Profi Credit Bielsko-Biała, a następnie Chemika Police, w którym grała przez sześć lat i wywalczyła cztery złote medale mistrzostw Polski.

W 2024 roku trafiła do ŁKS Commercecon Łódź. Miała zostać w tej drużynie na drugi sezon, ale ostatecznie w sierpniu 2025 roku rozstała się z klubem. Przeniosła się do greckiego GS Panionios, w którym występowała jednak tylko przez kilka miesięcy.

Jak się okazało, dwa greckie kluby postanowiły wymienić się między sobą rozgrywającymi. Z ZAON Kifisias do GS Panionios przeszła rozgrywająca reprezentacji Francji Nina Stojiljković, a w odwrotnym kierunku powędrowała Kowalewska.

Polska siatkarka już zadebiutowała w nowej drużynie. ZAON Kifisias przegrał na wyjeździe z ASP Thetis 2:3 i zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli ligi greckiej (22 punkty). Panionios plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 28 punktów.