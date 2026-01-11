Drużyna z Opola doskonale spisywała się pod koniec roku. Nie dość, że zanotowała dziewięć zwycięstw z rzędu w lidze, to straciła w nich zaledwie trzy sety. Po raz ostatni poległa w Tauron Lidze 19 października, kiedy musiała uznać wyższość... DevelopResu. Początku roku zespół również nie może zaliczyć do udanych, gdyż przed tygodniem przegrał z BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała i odpadł z Pucharu Polski.

Praktycznie żadnych powodów do niepokoju nie ma za to drużyna z Rzeszowa. Jak dotąd zanotowała w 2026 roku dwa zwycięstwa - z Sokołem Mogilno w Pucharze Polski oraz niemieckim Palmbergiem Schwerin w Lidze Mistrzyń. W lidze nie przegrała od 24 października, kiedy uległa na wyjeździe PGE Budowlanymi Łódź.

W poprzednim roku DevelopRes dwukrotnie zmierzył się z zespołem z Opola i w obu meczach triumfował. Niedzielne spotkanie również będzie niezwykle emocjonujące, zwłaszcza że zagrają ze sobą lider oraz trzecia drużyna Tauron Ligi.

Początek o godzinie 18:00.