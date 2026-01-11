Wilfredo Leon zabrał głos po finale Pucharu Polski. "Brakowało mi tego"

Przypomnijmy - w wielkim finale siatkarze Bogdanki LUK Lublin pokonali Asseco Resovię Rzeszów, triumfując w trzech setach.

- Brakowało mi tego trofeum. Jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny z całej drużyny - przyznał w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim.

Leon jako siatkarz klubu z Lublina zdobył już mistrzostwo Polski, Superpuchar Polsk i teraz Puchar Polski.



- To jest coś niesamowitego, niesamowitego uczucie. Myślę, że wiele ludzi nie przewidywało, że w tak krótkim czasie zdobędziemy tyle trofeów. Dla mnie to wciąż mało. Bardzo się cieszymy, zrobiliśmy niesamowitą robotę. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy jako drużyna - dodał.

