Zacięty finał! Starcie czołowych tenisistów

Tenis

Aleksander Bublik z Kazachstanu wywalczył dziewiąty tytuł w karierze, pokonując Włocha Lorenzo Musettiego 7:6 (7-2), 6:3 w finale turnieju ATP w Hongkongu.

Aleksander Bublik trzyma rakietę tenisową i uśmiecha się.
fot. AFP
Aleksander Bublik wygrał w Hongkongu

Było to czwarte spotkanie Bublika z Musettim i trzecia wygrana Kazacha. Wywalczył on tym samym dziewiąty tytuł w karierze, przy siedmiu przegranych finałach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek jest nie do zatrzymania! "Nie ma straconych piłek" (WIDEO)

 

Włoch poniósł siódmą porażkę w decydującym o trofeum pojedynku, na koncie ma dwa wygrane turnieje, oba w 2022 roku.

 

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu obaj tenisiści awansują na najwyższe w karierze miejsce. 28-letni Bublik będzie 10., a pięć lat młodszy Musetti znajdzie się na piątej pozycji.

 

Wynik finału:

 

Aleksander Bublik (Kazachstan, 2) - Lorenzo Musetti (Włochy, 1) 7:6 (7-2), 6:3.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER BUBLIKLORENZO MUSETTITENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 