Zacięty finał! Starcie czołowych tenisistów

Było to czwarte spotkanie Bublika z Musettim i trzecia wygrana Kazacha. Wywalczył on tym samym dziewiąty tytuł w karierze, przy siedmiu przegranych finałach.

Włoch poniósł siódmą porażkę w decydującym o trofeum pojedynku, na koncie ma dwa wygrane turnieje, oba w 2022 roku.

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu obaj tenisiści awansują na najwyższe w karierze miejsce. 28-letni Bublik będzie 10., a pięć lat młodszy Musetti znajdzie się na piątej pozycji.

Wynik finału:

Aleksander Bublik (Kazachstan, 2) - Lorenzo Musetti (Włochy, 1) 7:6 (7-2), 6:3.

PAP