Zapadła decyzja! Tomasiak nie powalczy o medale mistrzostw świata

Decyzja o wycofaniu Tomasiaka z mistrzostw świata w lotach podyktowana jest chęcią ochrony młodego zawodnika przed nadmiernym obciążeniem. Mimo że 18-latek imponuje w ostatnim czasie formą i stał się liderem kadry, sztab szkoleniowy woli dmuchać na zimne. Priorytetem dla trenerów jest optymalne przygotowanie fizyczne Polaka do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Mistrzostwa świata w lotach odbędą się w dniach 23-25 stycznia.

Wcześniej jednak Biało-Czerwoni wystąpią w Pucharze Świata w Sapporo. Jak potwierdził Polski Związek Narciarski, w Japonii zabraknie Kamila Stocha. Skład na te zawody tworzą: Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak.

W mijający weekend odbyły się dwa konkursy PŚ w Zakopanem. W sobotniej rywalizacji duetów, w której w kilku drużynach zabrakło liderów, triumfowali zdecydowanie Austriacy, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci Polski - Tomasiak i Kubacki. Natomiast w niedzielę w konkursie indywidualnym zwyciężył Słoweniec Anze Lanisek. Najlepszy z Polaków - Tomasiak - był jedenasty.