Zawody Pucharu Świata odwołane! Obfite opady śniegu i silny wiatr

Już sobotni zjazd, który zakończył się zwycięstwem Amerykanki Lindsay Vonn, z powodu złej pogody rozegrano na skróconej trasie, a w niedzielę - w obawie o bezpieczeństwo zawodniczek - organizatorzy zdecydowali się odwołać rywalizację.

W trakcie zjazdu poważny wypadek miała Austriaczka Magdalena Egger, która została przetransportowana helikopterem do szpitala. Jak się okazało, doznała zerwania więzadła krzyżowego i innych urazów prawego kolana, co wyklucza jej dalsze starty w tym sezonie, w tym w igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

PAP