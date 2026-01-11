Zawody Pucharu Świata odwołane! Obfite opady śniegu i silny wiatr
Z powodu obfitych opadów śniegu i silnego wiatru odwołano zaplanowany na niedzielę kobiecy supergigant alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Zauchensee - poinformowali organizatorzy. Na liście startowej była Maryna Gąsienica-Daniel.
Już sobotni zjazd, który zakończył się zwycięstwem Amerykanki Lindsay Vonn, z powodu złej pogody rozegrano na skróconej trasie, a w niedzielę - w obawie o bezpieczeństwo zawodniczek - organizatorzy zdecydowali się odwołać rywalizację.
W trakcie zjazdu poważny wypadek miała Austriaczka Magdalena Egger, która została przetransportowana helikopterem do szpitala. Jak się okazało, doznała zerwania więzadła krzyżowego i innych urazów prawego kolana, co wyklucza jej dalsze starty w tym sezonie, w tym w igrzyskach olimpijskich we Włoszech.