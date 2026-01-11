Złoty i srebrny medal ME! Kapitalny występ Polaków
Damian Żurek został w niedzielę mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. Drugie miejsce zajął Marek Kania. Dla Żurka to drugi złoty medal podczas zawodów w Tomaszowie Mazowieckim.
Żurek na najkrótszym dystansie triumfował czasem 34,52 i wyprzedził Kanię o 0,3 s. Trzeci był Norweg Bjorn Magnussen – 35,12.
Na dziewiątym miejscu został sklasyfikowany Piotr Michalski – 35,53.
To drugie złoto Żurka w zawodach w tomaszowskiej Arenie Lodowej. W piątek zwyciężył na dystansie 1000 m.
W obecnym sezonie Żurek bardzo dobrze spisuje się w Pucharze Świata. W klasyfikacji generalnej na 500 m ustępuje jedynie Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na 1000 m zajmuje trzecie miejsce za reprezentantem USA oraz nieobecnym w Tomaszowie Mazowieckim Holendrem Jenningiem De Boo.
Reprezentanci Polski w trwających od piątku mistrzostwach Europy wywalczyli dziesięć medali, w tym sześć złotych. Zawody zakończą się w niedzielę.