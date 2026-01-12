Co za wieści! Legenda o krok od powrotu na Old Trafford

Włoski dziennikarz poinformował za pośrednictwem platformy X, że Carrick zaakceptował wszystkie warunki zawarte w ofercie klubu. Porozumienie jest już niemal kompletne, a obie strony ustaliły kluczowe szczegóły współpracy. Według doniesień Romano, oficjalny komunikat to kwestia najbliższych dni, a może nawet godzin. Finalizacja umowy i ostateczne dopięcie formalności ma nastąpić jeszcze w bieżącym tygodniu.

Dla 43-latka byłby to powrót do miejsca, gdzie spędził aż 12 lat swojej piłkarskiej kariery. Anglik trafił na Old Trafford w 2006 roku z Tottenhamu Hotspur i błyskawicznie stał się filarem drużyny prowadzonej przez sir Alexa Fergusona. W barwach "Czerwonych Diabłów" rozegrał 464 oficjalne spotkania i zdobył 24 bramki. Jego gablota z trofeami jest równie okazała - Anglik pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, sięgnął po Puchar Anglii, Puchar Ligi, a przede wszystkim triumfował w Lidze Mistrzów w 2008 roku. Karierę zakończył w 2018 roku jako kapitan zespołu.

Carrick nie jest jednak nowicjuszem na ławce trenerskiej Manchesteru. Po zawieszeniu butów na kołku pracował w sztabie szkoleniowym jako asystent Jose Mourinho oraz Ole Gunnara Solskjaera. Co więcej, w 2021 roku, po zwolnieniu Norwega, pełnił rolę tymczasowego menedżera. Poprowadził wówczas drużynę w trzech meczach (z Villarrealem, Chelsea i Arsenalem) i nie przegrał żadnego z nich (dwa zwycięstwa i remis).