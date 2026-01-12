Dwukrotny medalista olimpijski nie chce tu startować. To miejsce źle mu się kojarzy

We wtorek miną dokładnie dwa lata od tego zdarzenia. 13 stycznia 2024 roku Kilde wypadł z trasy stoku Lauberhorn podczas rywalizacji w zjeździe i z dużą prędkością uderzył w siatki ochronne. Doznał licznych obrażeń i musiał przejść kilka operacji.

- W tym roku jest jeszcze po prostu za wcześnie na powrót – przekazał 33-letni sportowiec na Instagramie. W najbliższych dniach zamierza skupić się na treningach.

Pierwszy raz po wypadku Kilde wystąpił w zawodach PŚ 27 listopada ubiegłego roku, gdy zajął 24. miejsce w supergigancie w amerykańskim Copper Mountain. Kilka dni później był 11. w zjeździe w Beaver Creek, ale w pozostałych startach nie zmieścił się nawet w czołowej dwudziestce.

Kilde jest zwycięzcą 21 zawodów Pucharu Świata. Ma też w dorobku srebrny i brązowy medal igrzysk olimpijskich w Pekinie i jest podwójnym wicemistrzem świata z Courchevel z 2023 roku.

PAP