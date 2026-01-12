Fabian Drzyzga ma nowego trenera. Wielki powrót!

Fenerbahce ma wysokie ambicje, sięgające mistrzowskiego tytułu. Realia są jednak takie, że zespół zajmuje piąte miejsce i traci 12 punktów do lidera ligi tureckiej. W obliczu niesatysfakcjonujących wyników włodarze klubu podjęli decyzję o zwolenieniu trenera. Z posadą pożegnał się Slobodan Kovac.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity wyczyn Leona. To musi robić wrażenie



Następca został znaleziony szybko. To Taner Atik.



"W ciągu swojej ponad 20-letniej kariery trenerskiej Taner Atik pracował w wielu różnych miejscach, od drużyn młodzieżowych po reprezentacje narodowe, od pucharów europejskich po ligi bliskowschodnie. Pełnił funkcje na wysokim szczeblu i osiągnął znaczące sukcesy zarówno w sporcie, jak i na polu menedżerskim" - czytamy w komunikacie klubu.

Objęcie Fenerbahce oznacza, że Atik wraca do ligi tureckiej. Po raz ostatni pracował w ojczyźnie w sezonie 2022/2023.