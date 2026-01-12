Fabian Drzyzga ma nowego trenera. Wielki powrót!

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Fenerbahce Stambuł, którego siatkarzem jest Fabian Drzyzga, ma nowego trenera. Stanowisko objął Taner Atik, dla którego oznacza to powrót do ligi tureckiej.

Fenerbahce ma wysokie ambicje, sięgające mistrzowskiego tytułu. Realia są jednak takie, że zespół zajmuje piąte miejsce i traci 12 punktów do lidera ligi tureckiej. W obliczu niesatysfakcjonujących wyników włodarze klubu podjęli decyzję o zwolenieniu trenera. Z posadą pożegnał się Slobodan Kovac.

 

Następca został znaleziony szybko. To Taner Atik.


"W ciągu swojej ponad 20-letniej kariery trenerskiej Taner Atik pracował w wielu różnych miejscach, od drużyn młodzieżowych po reprezentacje narodowe, od pucharów europejskich po ligi bliskowschodnie. Pełnił funkcje na wysokim szczeblu i osiągnął znaczące sukcesy zarówno w sporcie, jak i na polu menedżerskim" - czytamy w komunikacie klubu. 

 

Objęcie Fenerbahce oznacza, że Atik wraca do ligi tureckiej. Po raz ostatni pracował w ojczyźnie w sezonie 2022/2023. 

