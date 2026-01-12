Grał w finale Wimbledonu, a teraz to ogłosił! Koniec bogatej kariery

"To moment, o którym wiesz, że musi nadejść, ale nigdy nie jesteś na niego gotowy” - przekazał Kanadyjczyk w kanałach społecznościowych.

Raonic słynął z potężnego serwisu, choć mierząc 196 cm od najwyższych tenisistów odstawał. W sezonie 2014 przekroczył pułap 1000 asów. Później z zawodników mających poniżej 200 cm ten wyczyn powtórzył tylko Hubert Hurkacz w cyklu 2023.

W półfinale Wimbledonu 2016 wyeliminował Szwajcara Rogera Federera, a w meczu o tytuł uległ Brytyjczykowi Andy’emu Murrayowi.

W paryskich igrzyskach w pierwszej rundzie przegrał z Niemcem Dominikiem Koepferem.

