Hitowy transfer w Ekstraklasie. Reprezentant Polski zagra w Widzewie

Bartłomiej Drągowski został w poniedziałek nowym bramkarzem Widzewa Łódź. 28-latek do polskiej piłkarskiej ekstraklasy wraca po blisko dziesięciu latach gry we włoskiej Serie A oraz greckiej Superlidze.

Bramkarz w stroju reprezentacji Polski z piłką
fot. Cyfrasport
Bartłomiej Drągowski czwartym wzmocnieniem Widzewa Łódź

Powrót reprezentanta kraju do Ekstraklasy to jeden z hitów transferowych zimowego okienka.

 

Drągowski opuścił rodzimą Ekstraklasę w latem 2016 roku, kiedy zamienił Jagiellonię Białystok na włoską Fiorentinę. W klubie z Florencji, a także w Empoli oraz Spezii wystąpił w sumie w 129 meczach Serie A. Przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy Panathinaikosu Ateny, z którego na zasadzie transferu definitywnego trafił do Widzewa.

 

Drągowski est aktualnym reprezentantem Polski. W drużynie narodowej wystąpił cztery razy, w tym w ostatnim spotkaniu z Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata.

 

- Nie udało mi się zdobyć mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie – powiedział piłkarz, który z łódzkim klubem związał się umową do 2029 roku.

 

Drągowski wkrótce dołączy do łódzkiego zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Belek. W Widzewie będzie piątym bramkarzem w kadrze, obok Macieja Kikolskiego, Serba Veljko Ilicia, Jana Krzywańskiego i Antoniego Błockiego.

 

To czwarte wzmocnienie łódzkiej drużyny w zimowej przerwie. Wcześniej pozyskano Norwega Christophera Chenga z Sandefjord Fotball, byłego reprezentanta Danii i kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz reprezentanta Ghany Osmana Bukariego, którego sprowadzenie z amerykańskiego Austin FC według informacji mediów kosztowało ok. 5,5 mln euro, co jest absolutnym rekordem polskiej ligi.

 

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tegoroczne występy ligowe zainauguruje 31 stycznia, gdy podejmie Jagiellonię Białystok.

PAP
