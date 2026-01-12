Klamka zapadła. Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt!

Real Madryt opublikował właśnie ogłoszenie, w którym poinformował, że rozstał się z Xabim Alonso. "​​Za obopólną zgodą klubu i trenera podjęto decyzję o zakończeniu jego kariery trenerskiej jako szkoleniowca pierwszego zespołu" - czytamy.

Xabi Alonso siedzi przy mikrofonie podczas konferencji prasowej, ubrany w szarą bluzę sportową z białymi paskami.
fot. PAP
Xabi Alonso zwolniony z Realu Madryt

Xabi Alonso został trenerem Realu Madryt na początku czerwca, kiedy zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego. Po niedzielnej porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną zrezygnował jednak ze stanowiska. 

 

"Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców Realu Madryt, ponieważ jest legendą naszego klubu i zawsze reprezentował jego wartości. Real Madryt zawsze będzie jego domem. Nasz klub dziękuje Xabiemu Alonso oraz całemu sztabowi szkoleniowemu za ich pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie oraz życzy im powodzenia w nowym etapie ich życia" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

 

Niedługo potem potwierdzono, że posadę 44-latka przejął Alvaro Arbeloa. Szkoleniowiec zaliczy debiut już w środę 14 stycznia, kiedy Real zmierzy się w 1/8 finału Pucharu Króla z Albacete.

 

