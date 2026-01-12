Klamka zapadła. Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt!

Xabi Alonso został trenerem Realu Madryt na początku czerwca, kiedy zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego. Po niedzielnej porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną zrezygnował jednak ze stanowiska.

"Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców Realu Madryt, ponieważ jest legendą naszego klubu i zawsze reprezentował jego wartości. Real Madryt zawsze będzie jego domem. Nasz klub dziękuje Xabiemu Alonso oraz całemu sztabowi szkoleniowemu za ich pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie oraz życzy im powodzenia w nowym etapie ich życia" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Niedługo potem potwierdzono, że posadę 44-latka przejął Alvaro Arbeloa. Szkoleniowiec zaliczy debiut już w środę 14 stycznia, kiedy Real zmierzy się w 1/8 finału Pucharu Króla z Albacete.