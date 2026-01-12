Gdzie obejrzeć losowanie Pekao S.A. Pucharu Polski?

O Pekao S.A. Puchar Polski powalczy osiem najlepszych drużyn w tabeli ORLEN Basket Ligi po 15. kolejkach OBL: WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia, Energa Trefl Sopot, King Szczecin, Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Zastal Zielona Góra oraz Dziki Warszawa.

W Arenie Sosnowiec rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji. Ponadto w sobotę zobaczymy efektowne konkursy dodatkowe: Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty oraz Pekao S.A. Konkurs Wsadów.

W finale poprzedniej edycji rozgrywek Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał King Szczecin 80:78, a MVP turnieju został Toddrick Gotcher. W Pekao S.A Konkursie Wsadów triumfował Artur Łabinowicz, koszykarz Zastalu Zielona Góra, a w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty najlepszy był Adam Waczyński, zawodnik WKS Śląska Wrocław.

Losowanie par ćwierćfinałowych Pekao S.A. Pucharu Polski odbędzie się już we wtorek 13 stycznia. Transmisja w Polsacie Sport 1, na platformie Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl o godzinie 12:30.

plk.pl