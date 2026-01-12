Miko Marczyk: Opowiem wam, jak zostać rajdowym mistrzem Europy

To właśnie ten tytuł przesądził o nominacjach 30-letniego łodzianina w rozmaitych, nie tylko branżowych plebiscytach. Dodajmy, że wcześniej tytuł rajdowego mistrza Europy w biało-czerwonych barwach zdobywali tylko Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz.

To właśnie dlatego w sobotę wieczorem głosami kibiców Marczyk zajął miejsce w dziesiątce najlepszych polskich sportowców. Rzadko zdarza się, by przedstawiciele motorsportu byli tak wysoko w najpopularniejszym polskim plebiscycie "Przeglądu Sportowego" Marczyk zajął w nim 10. miejsce, jeszcze wyżej byli Bartosz Zmarzlik i Robert Kubica, odpowiednio na 4. i 5. miejscu. To nie tylko prestiż, ale także szansa dla wyżej wspomnianych na zdobycie kolejnych sponsorów i budżetów pozwalających realizować kolejne cele.

Z Marczykiem Przemysław Iwańczyk, gospodarz Polsat Sport Talk Extra, spotkał się w jego centrum symulatorowym w Łodzi. To tam na kilkunastu stanowiskach można szlifować swoją formę nim wsiądzie się za kierownicę prawdziwej rajdówki.

- Kiedy zacząłem startować i rozmawiałem z potencjalnymi partnerami, musiałem najpierw wyjaśniać, że reprezentuję sport, który uprawiają Kajetan Kajetanowicz lub wcześniej Krzysztof Hołowczyc, którzy zawsze mieli rozpoznawalną markę. Środowiskowo zaczęto kojarzyć mnie bardzo szybko, ponieważ w 2019 roku zostałem najmłodszym mistrzem Polski. Ale dopiero zdobycie tytułu mistrza Europy w klasyfikacji generalnej, przy całym rozproszeniu współczesnego sportu, stało się fundamentem, na którym mogę budować rozpoznawalność. Po mojej stronie jest teraz rzetelna i konsekwentna droga, nie tylko za kierownicą rajdówki, ale także w opowiadaniu o swoim sporcie czy mojej w nim roli – opowiada gość Iwańczyka.

W rozmowie Marczyk opowiada w detalach, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry kierowca rajdowy. Chodzi nie tylko o zmysły, ale także o zdolności motoryczne. Zdradza także inne ciekawostki ze swojej dyscypliny sportu.

`