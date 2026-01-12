Niesamowity wyczyn Leona. To musi robić wrażenie

32-latek nie tylko jest jednym z najlepszych siatkarzy świata, ale również jednym z najbardziej utytułowanych. Lista jego osiągnięć robi wrażenie. Dotyczy to zarówno zmagań klubowych, jak i reprezentacyjnych.

W tym pierwszym przypadku śmiało można powiedzieć, że Leon wygrał wszystko. Sięgnął bowiem po mistrzostwa, puchary i superpuchary kraju w trzech najsilniejszych ligach w Europie - rosyjskiej, włoskiej i polskiej. W jego dorobku brakowało dotychczas tylko Pucharu Polski, co zostało nadrobione w miniony weekend. Do tego należy dodać sukcesy na arenie międzynarodowej. Aż czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań, a w poprzednim sezonie dorzucił Puchar Challenge z Bogdanką LUK Lublin. Trzykrotnie cieszył się ze złota w Klubowych Mistrzostwach Świata. Do pełni "szczęścia" brakuje mu... Pucharu CEV, ale to coś, co utytułowany siatkarz jest w stanie przełknąć.

ZOBACZ TAKŻE: Wilfredo Leon zabrał głos po finale Pucharu Polski. "Brakowało mi tego"

Jego dorobek jest imponujący zwłaszcza w okresie gry w Zenicie w latach 2014-2018. Na 18 wywalczonych medali aż 16 było złotych! Z kolei w Perugii w latach 2018-2024 sięgnął po 13 krążków, z czego tych najcenniejszych było dziesięć. Znakomicie wygląda jego bilans w Bogdance, z którą jest bezbłędny sięgając dotychczas po cztery medale - wszystkie złote.

W sumie dorobek Leona zatrzymał się na 39 medalach różnego koloru, ale z pewnością nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze w tym sezonie może dorzucić krążek w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

Na niwie reprezentacyjnej Leon też ma się czym pochwalić. Z ekipą Kuby wywalczył m.in. srebrny medal mistrzostw świata i brąz Ligi Światowej. A gdy dołączył do polskiej kadry w 2019 roku poszerzył swój dorobek o kolejne laury - mistrzostwo Europy, dwa zwycięstwa w Lidze Narodów, wicemistrzostwo olimpijskie i brąz mistrzostw świata. Aby móc powiedzieć, że kariera 32-latka jest kompletna, brakuje złota igrzysk i mundialu, co z pewnością jest do zrealizowania.

Sukcesy klubowe i reprezentacyjne Wilfredo Leona:

Capitalinos Hawana (2005-2010): 2x mistrzostwo Kuby

Orientales de Santiago (2010-2013): mistrzostwo Kuby

Zenit Kazań (2014-2018): 4x mistrzostwo Rosji, 4x Puchar Rosji, 3x Superpuchar Rosji, 4x Liga Mistrzów, 3x Klubowe Mistrzostwo Świata, 2x srebro KMŚ

Ar-Rajjan SC (2015-2016): Puchar Kataru

Sir Safety Perugia (2018-2024): mistrzostwo Włoch, 3x wicemistrzostwo Włoch, 3x Puchar Włoch, 4x Superpuchar Włoch

Bogdanka LUK Lublin (2024-): mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, Puchar Challenge

Reprezentacja Kuby(2007-2012): wicemistrzostwo świata juniorów, srebro Pucharu Wielkich Mistrzów, wicemistrzostwo igrzysk panamerykańskich, 2x mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, wicemistrzostwo świata, brąz Ligi Światowej

Reprezentacja Polski (2019-): srebro Pucharu Świata, mistrzostwo Europy, 2x brąz mistrzostw Europy, 2x Liga Narodów, srebro i brąz Ligi Narodów, wicemistrzostwo olimpijskie, brąz mistrzostw świata

Polsat Sport