Oni będą chorążymi reprezentacji Danii w zimowych igrzyskach olimpijskich

Dla Dupont będą to już piąte igrzyska, po Turynie (2006), Vancouver (2010), Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022), dla Aabo - drugie, po Pekinie, gdzie duńscy hokeiści, debiutujący na zimowej olimpiadzie, doszli do ćwierćfinału.

Przed czterema latu w Pekinie chorążymi ekipy Danii byli również reprezentanci tych dwóch dyscyplin - starsza siostra Dupont, Madeleine oraz Frans Jensen.

Dania uczestniczyła 15 razy w zimowych igrzyskach olimpijskich, zdobywając jeden medal - srebrny w curlingu kobiet w Nagano w 1998 roku.