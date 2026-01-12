Oni będą chorążymi reprezentacji Danii w zimowych igrzyskach olimpijskich

Zimowe

Weteranka curlingu 41-letnia Denise Dupont i 34-letni kapitan reprezentacji hokejowej Jesper Jensen Aabo będą chorążymi ekipy Danii w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d`Ampezzo - ogłosił w poniedziałek krajowy komitet olimpijski.

Trzy osoby w zimowych kurtkach i czapkach z pomponami trzymają duńskie flagi.
fot. AFP

Dla Dupont będą to już piąte igrzyska, po Turynie (2006), Vancouver (2010), Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022), dla Aabo - drugie, po Pekinie, gdzie duńscy hokeiści, debiutujący na zimowej olimpiadzie, doszli do ćwierćfinału.

 

Przed czterema latu w Pekinie chorążymi ekipy Danii byli również reprezentanci tych dwóch dyscyplin - starsza siostra Dupont, Madeleine oraz Frans Jensen.

 

Dania uczestniczyła 15 razy w zimowych igrzyskach olimpijskich, zdobywając jeden medal - srebrny w curlingu kobiet w Nagano w 1998 roku.

