Papszun będzie wściekły. Gigant chce reprezentanta Polski

"Feyenoord bada rynek" - czytamy w tytule. "Robin van Persie chce wzmocnić linię defensywy podczas zimowego okienka i wyraził chęć na sprowadzenie środkowego obrońcy" - przekazano, dodając, że rozważane jest przede wszystkim wypożyczenie.

Portal podał, że nie ma na razie konkretnych nazwisk, choć brany pod uwagę jest Kamil Piątkowski. Dziennikarze podkreślili, że Polak wzbudzał już zainteresowanie 16-krotnego mistrza Holandii w styczniu 2023 roku, ale wówczas nie zdecydowano się na transfer.

Na tym jednak nie koniec. Portal wskazał również innego kandydata - Danilho Doekhiego, którego kontrakt z Unionem Berlin wygasa z końcem czerwca.



Jeśli chodzi o Piątkowskiego, to szanse na transfer wydają się jednak nikłe. Przyszedł on do Legii zaledwie pół roku temu i zanotował łącznie 15 spotkań. Gdyby tego było mało, trenerem zespołu został przecież Marek Papszun, z którym pracował już w przeszłości w Rakowie Częstochowa.

25-latek to również ośmiokrotny reprezentant Polski. Ostatni występ w narodowych barwach zanotował w marcu ubiegłego roku przeciwko Malcie.