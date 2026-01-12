Papszun chce podebrać piłkarza Rakowowi. Znamy nazwisko

Piłkarzem, o którym mowa, jest Samed Bazdar z Realu Saragossa. Półtora roku temu hiszpański zespół zapłacił za niego Partizanowi Belgrad aż trzy miliony euro.

21-letni napastnik nie może ostatnio liczyć na regularną grę. W tym sezonie zanotował niespełna 270 minut. Łącznie dla obecnego pracodawcy rozegrał 40 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował pięć asyst.

Portal napisał, że już w przeszłości Legia obserwowała zawodnika, natomiast do transferu nie doszło. Gdyby teraz udało się tego dokonać, to rywalizowałby on o miejsce w składzie z Miletą Rajoviciem oraz Antonio Colakiem.

Na koniec dodano, że poza warszawską drużyną zainteresowany napastnikiem jest Raków Częstochowa.

Bazdar, choć nie gra w klubie, jest powoływany do reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Jak dotąd wystąpił dla niej 11-krotnie i strzelił jednego gola.