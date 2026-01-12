Papszun potwierdził! Ten piłkarz już u niego nie zagra

Legia Warszawa zremisowała w poniedziałkowym sparingu z Puskas Academy 1:1. Jedyną bramkę zdobył dla niej Kacper Urbański. Tym razem na boisku zabrakło Claude'a Goncalvesa, który prawdopodobnie już niedługo zmieni klub.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun chce podebrać piłkarza Rakowowi. Znamy nazwisko

Marek Papszun potwierdził, że zawodnik może sobie szukać nowego pracodawcy.

- Sytuacja Cloude'a jest trudna - przyznał. - Mamy nadmiar środkowych pomocników i na dziś trudno mu będzie wywalczyć miejsce. Gramy na jednym froncie i na niektórych pozycjach mamy zbyt wielu graczy. Zmieniliśmy system gry i funkcjonowanie pewnych zawodników na boisku. Claude ma wolną rękę, może znaleźć sobie nowy klub - powiedział, cytowany przez Legia.Net.

Portugalczyk trafił do Legii półtora roku temu, kiedy odszedł z Łudogorca Razgrad. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

Legia rozegra jeszcze trzy mecze podczas zgrupowania w Mijas. 16 stycznia zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, trzy dni później zagra z Polissią Żytomierz, a na zakończeniu podejmie Spartę Praga (22 stycznia). 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski.