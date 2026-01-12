Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm?

W drugim wtorkowym spotkaniu 16. kolejki PlusLigi świeżo upieczony zdobywca Tauron Pucharu Polski mężczyzn 2026, Bogdanka LUK Lublin, podejmie beniaminka, InPost ChKS Chełm.

Przypomnijmy, że w niedzielnym finale rozgrywek lublinianie pewnie pokonali Asseco Resovię 3:0 i tym samym sięgnęli po ten tytuł po raz pierwszy w historii klubu (w dwóch poprzednich edycjach odpadali w półfinałach). To już drugie trofeum drużyny prowadzonej przez Stephane'a Antigę w obecnym sezonie - wcześniej wywalczyli oni Superpuchar Polski.

W rozgrywkach ligowych idzie im równie imponująco. Po 14 meczach Bogdanka zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi z przewagą jednego punktu nad drugim PGE Projektem Warszawa.

We wtorek zmierzą się z rywalem z drugiego bieguna ligowej stawki. Ekipa z Chełma zajmuje bowiem ostatnie miejsce i traci jedno "oczko" do przedostatniej Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm we wtorek 13 stycznia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport