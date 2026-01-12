PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GieK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GieK Skra Bełchatów to wtorkowy mecz 16. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GieK Skra Bełchatów we wtorek 13 stycznia w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go od 17:30.

Siatkarze w żółtych strojach świętują zdobyty punkt, jeden z zawodników jest na pierwszym planie.
fot. PlusLiga
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE GieK Skra Bełchatów zagrają w PlusLidze

Kędzierzynianie powalczą o przerwanie niekorzystnej serii. Nie wygrali bowiem żadnego z czterech ostatnich spotkań - przegrali z PGE Projektem Warszawa (1:3), Norwidem Częstochowa (1:3), InPost ChKS Chełm (1:3) oraz Bogdanka LUK Lublin (2:3). Po raz ostatni wygrali 7 grudnia zeszłego roku, ogrywając u siebie Cuprum Stilon Gorzów (3:1).

 

Z kolei dla Bełchatowian będzie to pierwszy mecz w 2026 roku. Podopieczni Krzysztofa Stelmacha mają na koncie dwie porażki z rzędu - z obie z PGE Projektem Warszawa (1:3 w PlusLidze i 0:3 w Tauron Pucharze Polski).

 

Ostatni mecz Skry z ZAKSĄ zakończył się zwycięstwem Bełchatowian 3:2.

 

Aktualnie PGE GieK Skra zajmuje piąte miejsce w tabeli PlusLigi, a ZAKSA jest 9.

 

Jak będzie we wtorek?

PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE GieK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

