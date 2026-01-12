Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast z Kewinem Sasakiem?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Program poprowadzą Jakub Bednaruk i Marek Magiera, a ich gościem specjalnym będzie Kewin Sasak. Siatkarz Bogdanki LUK Lublin to świeżo upieczony zdobywca Tauron Pucharu Polski mężczyzn 2026, a także najlepszy atakujący tego turnieju. Eksperci porozmawiają z zawodnikiem o emocjach towarzyszących finałowemu starciu, które oglądaliśmy w minioną niedzielę. Przypomnijmy, że w finale Lublinianie pewnie pokonali Asseco Resovię 3:0. W programie nie zabraknie również szerokiego podsumowania całych rozgrywek.

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 13 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

