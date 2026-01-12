Polskie kluby grają w europejskich pucharach. Plan transmisji

Trzy polskie drużyny grają w Lidze Mistrzyń. To PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów oraz ŁKS Commercecon Łódź. Ponadto w Pucharze CEV rywalizuje MOYA Radomka Radom.

W Lidze Mistrzyń trwa czwarta kolejka fazy grupowej. Alicja Grabka i jej koleżanki z Budowlanych Łódź zrobią, co w ich mocy, by zrewanżować się ekipie Benfiki za dość niespodziewaną porażkę 2:3 w grudniowym spotkaniu. Podobny cel mają rzeszowianki, które przegrały w stolicy Francji. Teraz potrzebują zwycięstwa, aby przybliżyć się do awansu. Pierwszych punktów w LM poszukają natomiast zawodniczki ŁKS-u.

W Pucharze CEV czas na rewanże w ramach 1/8 finału. Podopieczne Piotra Filipowicza wróciły z Zagrzebia na tarczy. Przegrały tam bowiem z miejscową Mladostią 1:3. We własnej hali są jednak w stanie odwrócić losy dwumeczu z chorwacką drużyną. Jeśli siatkarkom Radomki uda się ta sztuka, w rundzie play-off Pucharu CEV zagrają z niemieckim VfB Suhl Thüringen lub CSO Voluntari z Rumunii.

Plan transmisji europejskich pucharów w siatkówce

13 stycznia (wtorek)

17:45 PGE Budowlani Łódź - Sport Lisboa e Benfica; Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:15 MOYA Radomka Radom - Mladost Zagrzeb; Polsat Sport 2, Polsat Box Go

14 stycznia (środa)

17:45 KS DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris Saint Cloud; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:15 ŁKS Commercecon Łódź - Ankara Zeren Spor Kulubu; Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go