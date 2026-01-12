Puchar Włoch. AS Roma - Torino. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

AS Roma spisuje się w ostatnich dniach bardzo dobrze. Choć pierwszy mecz w tym roku nie poszedł po jej myśli, gdyż przegrała na wyjeździe z Atalantą, potem zanotowała dwa przekonujące zwycięstwa. Najpierw pokonała na wyjeździe Lecce, natomiast w sobotę wygrała z Sassuolo po golach Manu Kone i Matiasa Soule. W obu meczach wystąpił Jan Ziółkowski, choć w tym drugim zaliczył zaledwie cztery minuty.

Torino w czterech ostatnich spotkaniach poniosło aż trzy porażki. Dwa dni temu nie dało rady drużynie Nicoli Zalewskiego i przegrało w lidze 0:2. W poprzedniej rundzie pucharu zespół prowadzony przez Marco Baroniego pokonał za to Pisa SC po trafieniu Cesare Casadeiego.

Jeśli chodzi o bezpośrednie mecze między obiema drużynami, w ostatnich sześciu spotkaniach AS Roma wygrała aż cztery razy, a raz padł remis. Podczas wrześniowego starcia w Serie A niespodziewanie wygrało jednak Torino po bramce Giovanniego Simeone.

Transmisja spotkania AS Roma - Torino w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się we wtorek 13 stycznia. Początek o godz. 20:55.