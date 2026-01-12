Reprezentant Polski nie ma sobie równych! Kolejna nagroda za świetną grę

Statystyki 29-latka w obecnym sezonie robią kolosalne wrażenie. Od momentu sierpniowego debiutu w meczu o Superpuchar Portugalii, Bednarek stał się niekwestionowanym liderem formacji defensywnej zespołu "Smoków". W obecnym sezonie wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, w których zachował aż 15 czystych kont.

Partnerem Bednarka na środku defensywy jest Jakub Kiwior. Współpraca obu kadrowiczów układa się wzorowo - rozumieją się bez słów, co przekłada się zarówno na świetne wyniki FC Porto, jak i solidną grę obronną reprezentantów Polski. To znakomity prognostyk przed zbliżającymi się barażami o awans do Mistrzostw Świata 2026.

Grupa Polaków w Porto wciąż się powiększa. Niedawno szeregi drużyny zasilił Oskar Pietuszewski. Młodzieżowy reprezentant kraju przeniósł się na Półwysep Iberyjski na zasadzie transferu definitywnego z Jagiellonii Białystok. Jak wynika z oficjalnego komunikatu klubu oraz doniesień medialnych, transakcja (wliczając bonusy) zamknęła się w kwocie około 11 milionów euro. Portugalski gigant ujawnił również, że w umowie zawodnika wpisano klauzulę odstępnego wynoszącą 60 milionów euro.