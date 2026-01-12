Wspaniały powrót Huberta Hurkacza! Na taką informację czekaliśmy

W Sydney Hurkacz wrócił do gry po blisko siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej problemami z kolanem. Walnie przyczynił się do triumfu Polski w United Cup, pokonując m.in. Zvereva i dziewiątego w rankingu Amerykanina Taylora Fritza.

ZOBACZ TAKŻE: Ukrainka nie podała ręki Sabalence. Jest riposta. "Nie obchodzi mnie to"

Hurkacz objął prowadzenie w rankingu Race, który uwzględnia wyniki tylko w obecnym sezonie. W listopadzie jego ośmiu najlepszych zawodników zagra w kończącym rok ATP Finals.

Majchrzak natomiast dotarł do ćwierćfinału turnieju w Brisbane. Na tym etapie musiał uznać wyższość byłego lidera rankingu, a obecnie 12. na liście ATP Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 12 stycznia 2026:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12050 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 11500

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5105

4. (4) Novak Djokovic (Serbia) 4780

5. (7) Lorenzo Musetti (Włochy) 4105

6 (6) Alex de Minaur (Australia) 4080

7. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3990

8. (8) Ben Shelton (USA) 3960

9. (9) Taylor Fritz (USA) 3840

10. (11) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3065

...

53. (83) Hubert Hurkacz (Polska) 965

58. (59) Kamil Majchrzak (Polska) 918

PAP