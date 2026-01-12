WTA w Hobart: Magdalena Fręch - Elsa Jacquemot. Relacja live i wynik na żywo
Magdalena Fręch - Elsa Jacquemot to jeden z meczów w ramach 1/16 finału WTA w Hobart. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl
Dla obu tenisistek to drugi turniej w tym roku kalendarzowym. Obie zawodniczki rywalizowały niedawno w Brisbane. Francuzka odpadła w pierwszej rundzie natomiast Polka dotarła do drugiej. Po wyeliminowaniu Markety Vondrousovej, przegrała z inną Czeszką, Lindą Noskovą.
Jacquemot zajmuje 58. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Fręch znajduje się tuż przed nią na 57. lokacie. Dotychczas rywalizowały ze sobą trzykrotnie, z czego dwa razy wygrywała Polka.
