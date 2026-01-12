Zimny prysznic dla ekipy Papszuna! Legia straciła zwycięstwo w końcówce

Piłka nożna

Legii Warszawa zremisowała w towarzyskim meczu w Marbelli z węgierskim zespołem Puskas Akademia 1:1, choć prowadziła po golu Kacpra Urbańskiego. Wcześniej na poniedziałkowym treningu stołecznych piłkarzy odwiedził ich były bramkarz Artur Boruc.

Trener Marek Papszun w czapce zimowej i kurtce z trzema paskami, trzymający gwizdek.
fot: PAP
Marek Papszun (Legia Warszawa)

Legia pierwszy mecz towarzyski pod wodzą trenera Marka Papszuna rozegrała w piątek w ośrodku w Książenicach i wygrała z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3:2. W sobotę legioniści wylecieli do hiszpańskiego Mijas, gdzie przygotowują się do rundy wiosennej ekstraklasy.

 

W poniedziałek zaliczyli kolejną sesję treningową, podczas której ćwiczyli głównie stałe fragmenty gry. Podzieleni na dwie ekipy trenowali różne warianty rozegrania rzutów wolnych i rożnych oraz wyrzutów z autu. Zajęciom z boku przyglądał się Boruc, który odwiedził dawnych kolegów w ich bazie treningowej. Rozmawiał z trenerem Papszunem, a także z kilkoma piłkarzami, z którymi występował w Legii w latach 2020-2022. Wśród nich byli m.in. Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka czy Paweł Wszołek.

 

Bramka dla Legii padła w w 58. minucie spotkania kontrolnego, kiedy Kolumbijczyk Juergen Elitim podał prostopadle do Urbańskiego, a 21-letni ofensywny pomocnik przeprowadził indywidualną akcję, minął dwóch rywali i z dystansu strzelił na 1:0. Warszawianie nie utrzymali jednak prowadzenia. W 84. min Gabriel Kobylak obronił uderzenie, ale nie poradził sobie z dobitką Kevina Mondovicsa.

 

Kolejnymi rywalami legionistów na zgrupowaniu w Hiszpanii będą Sigma Ołomuniec (16 stycznia), Polissia Żytomierz (19) i Sparta Praga (22).

PAP
ARTUR BORUCEKSTRAKLASAFERENC PUSKAS AKADEMIAKACPER URBAŃSKILEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNAPUSKAS ACADEMY
