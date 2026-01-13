Były kierowca F1 aresztowany. Są zarzuty

Były kierowca Formuły 1 Antonio Pizzonia został aresztowany podczas wyścigów samochodowych w Teksasie. Brazylijczyk usłyszał konkretne zarzuty w sprawie napaści.

Trzech mężczyzn trzyma brazylijskie flagi podczas wydarzenia sportowego.
fot. PAP
Antonio Pizzonia (w środku) został aresztowany podczas zawodów Superkarts USA Winter Series 2026

Do szokujących scen doszło podczas zawodów Superkarts USA Winter Series 2026. Były kierowca Formuły 1 Antonio Pizzonia został aresztowany przez służby w trakcie trwającego wydarzenia. W wyścigu brał udział jego syn, który zajął dziewiąte miejsce w klasie X Junior. 45-latek oglądał poczynania syna prosto z trybun toru.

 

Kierowca, który w przeszłości reprezentował między innymi barwy Williamsa i Jaguara, został osadzony w areszcie. W tej chwili nie ma więcej informacji na ten temat. Wiadomo jedynie, że 45-letni Brazylijczyk usłyszał zarzut napaści. Dodatkowo, wyciekła fotografia z aresztowania oraz fakt detencji.

 

Pizzonia zadebiutował w F1 w 2003 roku w barwach Jaguara. Jego partnerem był wówczas legendarny Mark Webber. Po serii słabych wyników został zastąpiony przez Justina Wilsona. W 2004 roku wrócił do padoku jako kierowca testowy Williamsa i wystąpił w kilku wyścigach sezonu, zastępując Ralfa Schumachera oraz Juana Pablo Montoyę. Łączny dorobek punktowy Brazylijczyka wynosi osiem punktów.

JZ, Polsat Sport
