Były kierowca F1 aresztowany. Są zarzuty

Do szokujących scen doszło podczas zawodów Superkarts USA Winter Series 2026. Były kierowca Formuły 1 Antonio Pizzonia został aresztowany przez służby w trakcie trwającego wydarzenia. W wyścigu brał udział jego syn, który zajął dziewiąte miejsce w klasie X Junior. 45-latek oglądał poczynania syna prosto z trybun toru.

ZOBACZ TAKŻE: Najwięcej pole position w F1. Co za dominacja lidera!

Kierowca, który w przeszłości reprezentował między innymi barwy Williamsa i Jaguara, został osadzony w areszcie. W tej chwili nie ma więcej informacji na ten temat. Wiadomo jedynie, że 45-letni Brazylijczyk usłyszał zarzut napaści. Dodatkowo, wyciekła fotografia z aresztowania oraz fakt detencji.

Pizzonia zadebiutował w F1 w 2003 roku w barwach Jaguara. Jego partnerem był wówczas legendarny Mark Webber. Po serii słabych wyników został zastąpiony przez Justina Wilsona. W 2004 roku wrócił do padoku jako kierowca testowy Williamsa i wystąpił w kilku wyścigach sezonu, zastępując Ralfa Schumachera oraz Juana Pablo Montoyę. Łączny dorobek punktowy Brazylijczyka wynosi osiem punktów.

JZ, Polsat Sport