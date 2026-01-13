Jak żyć aktywnie?

Wspólnie z AWF wybraliśmy sześć dyscyplin sportu, które leżą u stóp piramidy aktywności fizycznej. Bez hierarchizowania ich ważności, uwzględniając preferencje Polaków i ich zainteresowania, wybraliśmy koszykówkę, lekką atletykę, gimnastykę, piłkę nożną, pływanie i siatkówkę. Wspólnie z wykładowcami warszawskiej AWF, którzy odpowiadają za nauczanie tych dyscyplin studentów, być może przyszłych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, pokażemy Państwu, jak czerpać radość z każdego z tych sportów. Niekoniecznie trzeba dwóch drużyn i pełnowymiarowego boiska, by zagrać w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Niekoniecznie trzeba pływać jak Otylia Jędrzejczak, by czuć się nad wodą bezpiecznie i swobodnie. Nie trzeba mieć sprawności Leszka Blanika, by panować nad własnym ciałem, a nawet wykonać zadanie, które pozornie wydaje się bardzo trudne. Oddajemy w Państwa ręce największych fachowców w Polsce, którzy wiedzą, jak nauczać, którzy wiedzą, co stoi za filozofią danego sportu.

- Wspólnie z programem Atleci udało nam się w sposób klarowny i przystępny zaprezentować podstawowe umiejętności związane z sześcioma podstawowymi dyscyplinami sportu. W programie w sposób czytelny pokazano, jak wykonywać podstawowe czynności, jak je wdrażać. Sześć odcinków jest doskonałym przykładem promocji, implementacji i upowszechniania aktywności ruchowej, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży – mówi prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie.

Naszym przewodnikiem-narratorem po poszczególnych dyscyplinach prof. Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia AWF Warszawa w filii w Białej Podlaskiej. – Sporty, które wybraliśmy, to fundament aktywności fizycznej. Są doskonale osadzone w naszej polskiej kulturze. Mają też mnóstwo walorów, które powodują, że nasze przygotowanie do aktywnego życia jest mocno wszechstronne. Wiele badań pokazuje, że właśnie tak szerokie umiejętności, o czym często zapominamy, przekładają się później nie tylko na zdrowe życie, ale także na sukcesy sportowe – mówi prof. Makaruk.