Kolejne zwycięstwo klubu Ekstraklasy

Bramki dla Bruk-Betu zdobyli: Kamil Zapolnik (26-karny), Sergio Guerrero (58) i Rafał Kurzawa (87), a dla rywali Jeremy Manzorro (82).

Spotkanie z dwunastą drużyną serbskiej ekstraklasy rozegrano w ośrodku treningowym w tureckim Kumkoy. Podopieczni Marcina Brosza, którzy od 6 stycznia przebywają na obozie w Antalii, w poprzednim sparingu wygrali 1:0 ze słoweńskim NS Mura Murska Sobota.

Kolejny mecz beniaminek ekstraklasy zagra w piątek z innym serbskim zespołem - Spartakiem Subotica.

Bruk-Bet zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszym ligowym meczu "Słonie" zmierzą się 2 lutego na swoim stadionie z Cracovią.