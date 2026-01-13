Kolejne zwycięstwo klubu Ekstraklasy

Piłka nożna

Przygotowujący się do drugiej rundy rozgrywek ekstraklasy piłkarze Bruk-Betu Termaliki pokonali w sparingowym meczu serbski FK IMT Nowy Belgrad 3:1 (1:0). To już drugie zwycięstwo drużyny z Niecieczy na obozie w Turcji.

Piłkarze w pomarańczowych strojach walczą o piłkę na boisku.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Bramki dla Bruk-Betu zdobyli: Kamil Zapolnik (26-karny), Sergio Guerrero (58) i Rafał Kurzawa (87), a dla rywali Jeremy Manzorro (82).

 

Spotkanie z dwunastą drużyną serbskiej ekstraklasy rozegrano w ośrodku treningowym w tureckim Kumkoy. Podopieczni Marcina Brosza, którzy od 6 stycznia przebywają na obozie w Antalii, w poprzednim sparingu wygrali 1:0 ze słoweńskim NS Mura Murska Sobota.

 

Kolejny mecz beniaminek ekstraklasy zagra w piątek z innym serbskim zespołem - Spartakiem Subotica.

 

Bruk-Bet zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszym ligowym meczu "Słonie" zmierzą się 2 lutego na swoim stadionie z Cracovią.

