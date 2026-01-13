Liga Mistrzyń: Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara. Relacja live i wynik na żywo

W Stambule dojdzie do starcia dwóch najlepszych drużyn grupy B. Fenerbahce, którego barwy reprezentuje Agnieszka Korneluk, ma na koncie trzy zwycięstwa i to bez straty seta.

Z kolei Włoszki wygrały dwa spotkania i jedno przegrały (u siebie z Fenerbahce).

Obie ekipy zdołały pokonać też PGE Budowlanych Łódź. Polska ekipa znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli tej grupy. Stawkę uzupełnia jeszcze portugalska Benfica.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara we wtorek 13 stycznia od 17:00 na Polsatsport.pl.