Liga Mistrzyń: Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara to mecz czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo z meczu Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara we wtorek 13 stycznia od 17:00 na Polsatsport.pl.

W Stambule dojdzie do starcia dwóch najlepszych drużyn grupy B. Fenerbahce, którego barwy reprezentuje Agnieszka Korneluk, ma na koncie trzy zwycięstwa i to bez straty seta.

 

Z kolei Włoszki wygrały dwa spotkania i jedno przegrały (u siebie z Fenerbahce).

 

Obie ekipy zdołały pokonać też PGE Budowlanych Łódź. Polska ekipa znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli tej grupy. Stawkę uzupełnia jeszcze portugalska Benfica. 

 

EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

