PGE Budowlani Łódź spisuje się bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych. Kilka dni temu zespół awansował również do ćwierćfinału Pucharu Polski. Zdecydowanie gorzej wygląda jednak sytuacja w Lidze Mistrzyń. Jak dotąd drużyna z Łodzi poniosła trzy porażki i jest ostatnia w tabeli, mając w dorobku zaledwie punkt.

Benfica prezentuje się nieco lepiej. Zmagania fazy grupowej rozpoczęła od bolesnej porażki z Fenerbahce. Potem udało jej się pokonać drużynę Budowlanych po tie-breaku, choć premierowego seta przegrała do 14. W czwartek portugalski zespół został za to rozbity przez włoską Novarę.

Transmisja spotkania PGE Budowlani Łódź - Benfica w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się we wtorek 13 stycznia. Początek o godz. 17:45.