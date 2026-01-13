Linda Klimovicova - Lizette Cabrera. Wynik meczu. Kto wygrał?

Przed nami inauguracyjny wielkoszlemowy turniej tenisowy w tym sezonie. 18 stycznia rusza pierwsza runda Australian Open. Turniej ten rozgrywany jest na kortach twardych w Melbourne.

Polscy kibice będą emocjonować się meczami naszych najlepszych tenisistów. W głównej drabince zobaczymy ubiegłoroczną półfinalistkę Igę Świątek, wracającego po kontuzji Huberta Hurkacza, a także Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka.

O awans w kwalifikacjach walczą też inni polscy tenisiści. Jedną z nich jest Linda Klimovicova, która w drugiej rundzie zagra z 275. Tenisistką rankingu WTA Lizette Cabrerą. Reprezentantka Polski w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę gospodarzy Stefani Webb 2:0, a teraz stawi czoła drugiej z Australijek. Cabrera, natomiast, wcześniej pokonała Czeszkę Gabrielę Knutson (2:0).

Dla obu pań będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie. Dotychczas nie rywalizowały ze sobą w żadnym oficjalnym meczu. Faworytem będzie Linda Klimovicova, która zajmuje 134. miejsce w rankingu WTA.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Linda Klimovicova - Lizette Cabrera we wtorek 14 stycznia na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport